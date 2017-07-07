Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с лидерами ведущих мировых государств, в том числе с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом американский президент заявил сегодня в своем твиттере накануне саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Я с нетерпением жду всех сегодняшних встреч с мировыми лидерами, включая мою встречу с Владимиром Путиным. Надо многое обсудить», – пишет Трамп, сделавший накануне ряд жестких антироссийских заявлений.

При этом американский президент обещает хорошо представить свою страну и бороться за ее интересы. Помимо этого, он рассказывает о своем «отличном» опыте в Польше и благодарит всех, включая недоброжелателей, за «отличные» отзывы о его речи.

Отметим, что некоторые зарубежные политики уже позавидовали активности американского президента в твиттере. Так, глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что хотел бы вести свою страничку так же, как Трамп.

«Мне, конечно, не разрешат также писать, как он, но мне бы этого очень хотелось», – признавался Джонсон.

Бывший американский сенатор Рик Санторум, претендовавший на право выдвинуться в президенты США от Республиканской партии, напротив, называл страсть Трампа к твиттеру его главной проблемой.

Напомним, что первая встреча Трампа и Путина запланирована в пятницу во второй половине дня.

Гамбург, Ольга Ветрова

Гамбург. Другие новости 07.07.17

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