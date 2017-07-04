Трамп готовит новый глобальный экономический кризис / Москва оказалась перед сложным выбором

Миру грозят новые торговые войны и очередной экономический кризис, если президент США Дональд Трамп не получит поддержки своих идей на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге. Как считает руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ) Вячеслав Холодков, для России это может иметь более негативные последствия, чем для остального мира.

Выступая сегодня на пресс-конференции в Москве, эксперт обратил внимание, что положение в мировой экономике тревожное и неустойчивое. «Многие страны, в том числе страны «двадцатки», официально заявляют о принципах свободной торговли, а на деле – ужесточают протекционистские меры, меры по ограничению торговли. С 2009 года страны «двадцатки» ввели 1583 новых ограничительных мер», – сказал Холодков.

По его оценке, ведущие мировые государства поддерживают также и самый высокий уровень протекционистских мер на международной арене.

«Это связано с негласными протекционистскими стремлениями во всех странах «двадцатки», и появлением на посту президента США Трампа, который отличается резкими протекционистскими высказываниями», – продолжил эксперт.

С его точки зрения, «протекционистские взгляды» Трампа связаны с огромным отрицательным сальдо во внешней торговле США.

«В прошлом году оно (отрицательное сальдо) превысило $504 млрд. Большая часть – 309 млрд – дефицит торговли с Китаем. Такой огромный дефицит является первопричиной очень многих острейших проблем в американской экономике, в том числе дефицита платежного баланса, роста государственного долга», – подчеркнул Холодков.

Он обратил внимание, что за первые 4 месяца 2017 года отрицательное сальдо торгового баланса США достигло $186 млрд, что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

«В случае дальнейшего роста торгового дефицита, будет поставлена под сомнение способность президента выполнять предвыборные обещания, и его популярность, конечно, упадет», – считает эксперт.

Холодков полагает, что снизить дефицит во внешней торговле США Трамп сможет двумя способами: либо увеличить экспорт, либо сократить импорт.

«Чтобы увеличить экспорт нужно, чтобы партнеры снизили у себя импортные пошлины и увеличили ввоз американских товаров. Пока Трамп пытается убедить партнеров увеличить ввоз американских товаров для сокращения отрицательного сальдо. Очевидно, что на саммите Трамп может усилить давление по этому вопросу, опираясь на тезис о недопустимости манипулировании валютными курсами в целях получения экспорта, а также о необходимости достижения сбалансированного товарооборота», – сказал Холодков.

При этом, по его мнению, если Трампу не удастся заручиться поддержкой G20, то президент США может решиться на второй возможный для него вариант – ограничить импорт товаров в США.

«Администрация Трампа уже заявила, что президент на встрече «двадцатки» потребует принять меры по устранению перепроизводства на мировом рынке стали. Если партнеры не поддержат его, он введет пошлину на импорт стали в размере 20%. Эти меры направлены в первую очередь на Китай и Германию», – констатировал Холодков.

В то же время эксперт отметил, что позиция России по данному вопросу неоднозначна.

«Попытки привести в жизнь лозунг сбалансированной торговли, который американцы провозглашают, могут спровоцировать аналогичную реакцию в других странах, и ряд государств могут аналогичные требования предъявить и России. Наша страна традиционно имеет крупное положительное сальдо, а коэффициент несбалансированности внешней торговли – отношение сальдо к объему ВВП у нас самый высокий из стран «двадцатки»», – сказал Холодков.

Если американцы введут ограничительные меры в отношении импорта стали, экономика России, ослабленная санкциями и предыдущим кризисом, понесет серьезный ущерб. «Любые такие удары по нашему экспорту будут очень болезненными», – подчеркнул он.

Кроме этого, как отметил эксперт, в случае широкого использования США заградительных пошлин нельзя исключать вероятности развертывания широких мировых торговых войн, которые спровоцируют замедление и даже рецессию в мировой экономике.

«Спад в мировой экономике чреват очередным резким падением цен на нефть, и соответственно, новым кризисом в нашей стране», – заключил Холодков.

Москва, Мария Вяткина

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