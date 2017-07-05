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Кремль раскрыл подробности первой встречи Путина и Трампа

Кремль раскрыл подробности первой встречи Путина и Трампа

Главное во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа – первое знакомство и установление рабочего диалога. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В то же время он добавил, что речь не идет о полноформатном двустороннем общении. «Это первая встреча, первое знакомство двух президентов. Это главное в этой встрече. Ожидание того, чтобы установился диалог рабочий, который, наверное, жизненно необходим для всего мира в плане повышения эффективности решения критической массы конфликтов и проблем, которая растет», – сказал Песков, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, встреча будет ограничена во времени, и возможности обсудить, в том числе ситуации на юго-востоке Украины, не будет. Это связано с тем, что общение пройдет «на полях» саммита.

«Поэтому вряд ли представится возможность полностью изложить понимание президента Путина, которое, кстати, он неоднократно озвучивал, – предтеч и причин той ситуации и той гражданской войны, которая возникла на Украине», – пояснил Песков.

Однако Путин поднимет вопрос о взаимодействии в Сирии и перспективах урегулирования конфликта.

«Сирийское урегулирование, астанинский процесс, наверное, вопросы взаимодействия России и Америки возможного и в случае готовности на это со стороны США в интересах продолжения совместной борьбы с терроризмом», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Как сообщал ранее «Новый День», первая встреча российского и американского лидеров намечена на 7 июля на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

Москва, Ольга Ветрова

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© 2017, РИА «Новый День»

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