Первая встреча Путина и Трампа согласована

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 7 июля. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

«Согласована на седьмое (июля)», – сказал он журналистам, передает «Интерфакс».

Предполагается, что первая встреча лидеров состоится в Гамбурге на саммите «Большой двадцатки» ведущих государств.

Ранее Ушаков сообщал, что американцы на переговорах хотят поднять тему Сирии и Украины. «Но мы считаем, что вообще проблему международного терроризма нужно будет между двумя лидерами ведущих держав обсуждать в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли терроризм осилишь», – отмечал Ушаков.

Как информирует РБК, в Гамбурге также должны состояться переговоры Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Краткие встречи запланированы с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, президентом ЮАР Джейкобом Зумой и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 04.07.17

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