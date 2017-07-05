В Вероне фермер трактором в поле нарисовал огромный портрет Путина

Фермер Дарио Гамбарин из провинции Верона с помощью трактора и плуга создал на поле портрет президента России Владимира Путина. Итальянец приурочил свою работу к предстоящему саммиту G20.

Гамбарин называет себя мастером ландшафтного искусства. Рассмотреть его творения можно только с высоты птичьего полета. Так площадь портрета российского лидера в городе Кастаньяро составляет 25 тысяч квадратных метров, сообщает агентство ANSA.

Кроме того, рядом с портретом автор подписал на русском «Путин», впрочем, в изображенном человеке и так несложно узнать президента России.

По словам Гамбарина, нарисовать Путина он решил после того, как узнал, что на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге российский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Стоит отметить, что итальянец изображал в поле главу Белого дома еще до избрания его президентом. Тогда фермер пояснил, что если Трамп проиграет, то сможет утешиться своим гигантским портретом.

Верона, Зоя Осколкова

Верона. Другие новости 04.07.17

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