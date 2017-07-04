Путин едет на G20 без новой повестки дня

Россия не подготовила новую повестку для саммита «Большой двадцатки», который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Как считают эксперты Российского института стратегических исследований (РИСИ), основной разговор будет касаться достижения компромиссов по текущим и застарелым проблемам.

«Мне кажется, в текущей ситуации не до новых инициатив. Надо со старыми все согласовать и достичь компромиссов по тем вопросам, которые уже есть», – сказал руководитель сектора экономики зарубежных стран Центра экономических исследований РИСИ Сергей Каратаев, выступая на пресс-конференции в Москве.

В этой связи руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков пояснил, что новую повестку саммита может предложить только страна-хозяйка, в которой проводится встреча, в 2017 году – это Германия.

«Процессы подготовки и согласование решений зависит в основном от страны, которая является организатором данного саммита. Наша возможность проявления той или иной инициативы, как и у любой другой страны – минимальна. Если бы мы были организаторами – это другой вопрос», – подчеркнул Холодков.

Каратаев со своей стороны также отметил, что саммитом руководит так называемая «тройка». «Они состоят из текущего председателя, предшествующего и следующего. Предшествующий контролирует, чтобы его повестка продолжала реализовываться, текущий – предлагает свои инициативы, а следующий смотрит за тем, какие у него будут инициативы, как они будут сопоставлены и как их можно будет реализовывать с условием текущих приоритетов», – сказал он.

По мнению экспертов, для российской делегации на G20 ключевым вопросом станет продвижение своей налоговой инициативы.

«Мы всегда подчеркиваем, что это именно российская инициатива введения системы контроля за юрисдикцией», – отметил Каратаев.

Старший научный сотрудник Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин согласился, что вопросы, касающиеся налоговой инициативы, станут для России первостепенными.

«Когда проходил саммит в Санкт-Петербурге (в 2013 году), то Россия выступила с инициативой по преодолению размывания налоговой базы и ухода в свободные офшорные юрисдикции. Это вопрос движения капитала – они связаны с изменением юрисдикции, связанной с минимизацией налогообложения и сильно сказываются на национальных экономиках и их возможностью обеспечивать стабильный экономический рост», – обратил внимание Трошин.

Он также добавил, что Россия в принципе заинтересована в решении вопросов по оттоку капитала. «Мы участвуем в этой группе, поскольку для нас отток капитала из страны представляет достаточно серьезную проблему. И если международное сообщество придет к таким мерам, мы будем только приветствовать его решение», – сказал он.

Комментируя вопросы повестки дня, которые может предложить Германия, Каратаев отметил, что уже «заявлен приоритет достижения договоренности об устойчивости мировой финансовой системы».

«Обсуждаются также вопросы африканских стран, налоговые инициативы, стимулирование инвестиций, цифровая экономика – спектр вопросов очень широк», – продолжил эксперт.

При этом он выразил уверенность в том, что большое внимание будет уделено цифровой экономике и цифровым технологиям.

«Цифровые технологии помогают повысить производительность труда, что очень важно для многих стран, снизить издержки, обеспечить доступ к государственным услугам, обеспечить выход национальных компаний на глобальные рынки», – считает он.

По словам эксперта, это направление является приоритетным и для России и для ряда других стран. Однако проблема заключается в том, что сейчас нет «единого согласованного со всеми термина цифровой экономики», и понимания того, что конкретно под цифровой экономикой подразумевается.

В этой ситуации, уверен Каратаев, одной из главных задач G20 будет заключаться в определении масштабов цифровой экономики, выделении приоритетных направлений и поиска инструментов ее регулирования и защиты.

Как сообщал ранее «Новый День», в рамках саммита в Гамбурге на 7 июля согласована первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Там же должны состояться переговоры российского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Краткие встречи запланированы с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, президентом ЮАР Джейкобом Зумой и премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом.

Москва, Мария Вяткина

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