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Прощай, «Укрзализница»: башня Симферопольского вокзала официально «воссоединилась» с РЖД

Прощай, «Укрзализница»: башня Симферопольского вокзала официально «воссоединилась» с РЖД
Фото пользователя ЖЖ LINIYA_JIZNI

Здание Симферопольского железнодорожного вокзала официально закреплено за Российской Федерацией. Председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов сообщил, что свидетельство на право собственности зарегистрировано в ведомстве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», здание с часами окончательно получило полномочный статус российского государственного предприятия.

Кроме знаменитой 42-метровой башни с часами, зарегистрированы административное здание вокзала, камера хранения, багажное отделение, кафетерий и кассовый павильон. Право хозяйственного ведения объектов закреплено за ФГУП «Крымская железная дорога». «Теперь «ворота Крыма» официально оформлены уже в российском правовом поле», – подчеркнул Александр Спиридонов.

Только за прошедшую неделю, как сообщает Госкомрегистр, ФГУП «Крымская железная дорога» подало около 200 заявок на право собственности в отношении объектов недвижимости. 80 из них уже обработаны сотрудниками регистрационного ведомства.

Напомним, в октябре 2005 года установке стрелок часов башни согласно зимнему киевскому времени.

До отстранения украинским режимом от власти первого президента Крыма Юрия Мешкова, часы на башне показывали только московское время.

Симферополь, Лена Данилова

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