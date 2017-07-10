В УФНС Крыма поступило на 30% больше деклараций. Миллионеры – те же

Доход размером от миллиона до миллиарда рублей в 2016 году задекларировали в Крыму 1423 человека. Об этом сообщила УФНС Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исходя из суммы, поданной в декларации, до миллиона рублей заработали 24 тысяч человек, от миллиона до десяти – 1,2 тысячи. До 100 миллионов заработали 120 крымчан и от 100 до 500 миллионов – 11 человек.

Трое задекларировали доход до миллиарда. Интересно, что тройка миллиардеров в этом году появилась в Крыму впервые.

В налоговом ведомстве сообщили, что большинство миллионеров Крыма – это «граждане, занимающиеся сдачей жилья внаём».

Всего от крымчан за первый квартал 2017 года в бюджет поступило 23 миллиарда налогов. Деклараций в УФНС поступило 13 тысяч, что на три тысячи больше, чем за такой же период в прошлом году.

Симферополь, Лена Данилова

Симферополь. Другие новости 10.07.17

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