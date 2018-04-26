В Крыму исчезли миллиардеры

ФНС насчитала в Крыму более 50 миллионеров и ни одного миллиардера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно поданным в крымское управление Федеральной налоговой службы декларациям о доходах, в Крыму насчитывается 53 миллионера. В настоящий момент в органы УФНС подано более 16 тысяч деклараций. При этом цифры не окончательные, так как конечные итоги декларирования еще не подведены: кампания заканчивается 3 мая.

«У нас в категории граждан, которые заработали от 100 миллионов до 500 миллионов рублей – два человека. С суммой доходов от 10 миллионов до 100 миллионов рублей – 51 человек. До миллиарда еще не добрались, но в прошлом году у нас были и те, кто задекларировал миллиард. Думаю, в этом году они тоже появятся у нас», – цитирует РИА «Новости» начальника отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС Дмитрия Шеряко.

Как сообщал «Новый День», по итогам прошлой декларационной кампании доход размером от миллиона до миллиарда рублей задекларировали в Крыму 1423 человека. Тогда деклараций от физических лиц в УФНС поступило 13 тысяч.

Симферополь, Анастасия Зук

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