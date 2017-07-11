Врио Главного архитектора Крыма назначен Аксёнов – распоряжение главы республики

Глава республики Сергей Аксёнов готов взять на себя обязанности главного архитектора. Временно – пока будет идти поиск подходящей кандидатуры на этот пост.

Как передаёт РИА «Новый День», глава Крыма разочарован работой экс-главного архитектора Анны Царёвой. Вместо «полевой работы», выезда во все населённые пункты, мониторинга ситуации на каждом проблемном объекте, она, судя по словам главы, предпочитала «кабинетную работу». А таких работников нам не нужно, заявил Аксёнов.

«Это не значит, что люди плохие или непрофессионалы. Они просто были нацелены на выполнение конкретных задач, которые стоят в рядовых субъектах России. У нас здесь не так: для того чтобы быстро достичь цели, нужен нестандартный подход, необходимо больше времени тратить на выполнение своих функциональных обязанностей, проявлять инициативу», – пояснил глава Крыма.

«Пока роль главного архитектора я выполняю» – чётко заявил Сергей Аксёнов. И подчеркнул, что первостепенной задачей в этой области остаётся «разгрести наследие украинского периода». А если всё пустить на самотёк, сказал глава республики, «то мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и вообще это будет непонятно что…».

Симферополь, Лена Данилова

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