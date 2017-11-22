Для Крыма нашли главного архитектора

Главным архитектором Крыма назначена бывший заместитель главы Балашихи по вопросам градостроительства Ирина Соловьева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Соловьева признана победителем конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора республики с испытательным сроком на три месяца.

Напомним, ранее должность главного архитектора республики занимала специалист из Москвы – Анна Царева, которая в июле текущего года уволилась по собственному желанию. Между тем, работу Царевой неоднократно критиковал глава Крыма Сергей Аксенов, который отмечал, что московский специалист вместо «полевой работы», выезда во все населенные пункты, мониторинга ситуации на каждом проблемном объекте, предпочитала «кабинетную работу».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.11.17

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