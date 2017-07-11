В Севастополе закрыли пляжи на Северной стороне – где накануне отдыхал врио с семьёй (СКРИН)

Пляжи Северной стороны Севастополя служба МЧС признала небезопасными для жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», МЧС России по городу Севастополю были проведены внеплановые проверки пляжей Северной стороны.

Выявлено множество нарушений в части безопасности – это и отсутствие щитов со спасательными средствами, неполная комплектация спасательных станций, отсутствие буев в местах для купания детей. Операторам пляжа, с которыми правительство города подписывало договоры о сотрудничестве, вручены предписания об устранении нарушений.

Напомним, что на выходных врио губернатора Дмитрий Овсянников отдыхал на Северной стороне, в Любимовке, с семьей на общественном пляже, о чем поспешил уведомить севастопольцев в Facebook. В своем посте Дмитрий Овсянников отметил прекрасную погоду, прогревшееся море, упомянул и инфраструктуру пляжей, которую пообещал «улучшить».

Что касается безопасности отдыха в Любимовке, то врио губернатора ничто не смутило. О том, что отдыхать в Любимовке и в расположенной рядом Каче опасно – градоначальник не сообщил.

Напомним, в августе прошлого года севастопольский блогер Георгий Седельников разместил в своем ЖЖ тревожный материал о смертельно опасных берегах Любимовки, где в любой момент может произойти трагедия. Материал был подкреплен фотоотчетом.

Ранее, все на той же Северной стороне, в Каче обрушился застроенный дачами берег.

Севастополь, Вера Филатова

Севастополь. Другие новости 11.07.17

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