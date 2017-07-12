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Это вам не Вавилон: легендарная группа «Boney M» едет в Крым

Это вам не Вавилон: легендарная группа «Boney M» едет в Крым

Легендарная диско-группа «Boney M» выступит в Крыму. Договор с одним из ялтинских клубов подписан, даты определены, гостиничные номера для артистов уже готовят – сообщил РИА арт-директор клуба.

Напомним, группу пригласили в Крым еще два года назад. Тогда артисты от выступления отказались. В качестве причины в прессе называли внезапную болезнь одной из участниц группы, а затем муссировался «политический отказ». Сегодня о готовящихся гастролях «Boney M» сообщил в своём Twitter-аккаунте адвокат Николай Полозов, известный россиянам по «делу Надежды Савченко». Он написал об этом в рубрике с угрожающим названием «Они выступают в Крыму», а украинское издание сообщило эту новость под возмущённым заголовком «Перестали бояться?».

Между тем, Тимо Маас (Timo Maas), автор популярного в 2000-х хита «First Day», на своей странице в Facebook разместил афишу, где подтвердил выступление в Крыму.

Новый День: Это вам не Вавилон: легендарная группа ''Boney M'' едет в Крым

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