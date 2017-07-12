Чиновников будут штрафовать за разрешение застройки в заповедниках

Кабмин РФ внес в Государственную Думу законопроект, предполагающий штрафные санкции за предоставление земельных участков в особо охраняемых природных зонах. Разработал инициативу Минюст.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство предлагает штрафовать чиновников суммой от 40 до 50 тысяч рублей. Либо дисквалифицировать на срок от полугода до одного года. При этом сам срок давности за подобное правонарушение планируют увеличить до трех лет.

Напомним, в июне министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской анонсировал перевод крупных крымских заповедников в ведение федерального центра. По словам Донского, случиться это должно уже в текущем году. По мнению Минэкологии, пять наиболее крупных и ценных заповедных территорий Крыма и два заказника должны находиться в федеральном подчинении. Речь идет о Крымском, Ялтинском горнолесном, Карадагском, Казантипском и Опукском заповедниках, а также о Каркинитском заказнике и заказнике Малое филлофорное поле.

Всего же в Крыму находится 197 особо охраняемых природных территорий. Работа по установлению их границ до сих пор не закончена. Отсутствие установленных законом границ провоцирует незаконное строительство.

Так, Ялтинский горнолесной природный заповедник получил конкретные границы зоны с особыми условиями использования, то есть особо охраняемой природной территории только 30 мая этого года. По словам главы Минэкологии РК Геннадия Нараева, по территориям «Ялтинского горнолесного заповедника» в настоящее время идут судебные тяжбы, а их не менее 15-ти. Требуется вмешательство прокуратуры.

Еще одна скандальная территория – ландшафтный парк «Тихая бухта». Как уже сообщал «Новый День», 2,7 га, отведенные поссоветом Коктебеля в 2007 году на границе Тихой бухты, получила ООО «Коктебельская Сечь», учрежденное двумя частными лицами – председателем рыбколхоза «Волна революции» Фиделем Данильченко и депутатом Коктебельского поссовета Владимиром Черкасом. В Тихой бухте под видом строительства оздоровительного комплекса хотели возвести многоэтажки. Потребовалось вмешательство главы РК в ручном режиме, чтобы остановить застройку.

Симферополь, Вера Филатова

Симферополь. Другие новости 12.07.17

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