Крымские заповедники вывели из-под контроля республиканской власти

Заповедники Крыма перешли под федеральный контроль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Крыму особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.

Таким образом, федеральный статус получили пять государственных природных заповедников «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной» (общая площадь – около 30 тысяч га), один национальный парк «Крымский» (площадь – 34,5 тысяч га) и два государственных природных заказника «Каркинитский» и «Малое филлофорное поле» (общая площадь – свыше 66 тысяч га).

Передачу заповедников в Минприроды РФ аргументировали более широкими возможностями по финансированию и усилению охраны территорий.

«Три особо охраняемые природные территории – Крымский национальный парк, Карадагский и Опукский заповедники, а также Каркинитский заказник, имеют статус водно-болотных угодий международного значения и находятся под юрисдикцией Рамсарской конвенции, которая защищает места обитания водоплавающих птиц», – сообщил глава министерства Дмитрий Кобылкин.

По информации Минприроды РФ, в пределах федеральных ООПТ решили сосредоточить наиболее ценные природные комплексы и объекты Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.09.18

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