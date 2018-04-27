Опукскому заповеднику запретили брать деньги с туристов

Директора Крымского национального природного заповедника «Опукский» уличили в незаконном взимании платы за посещение природоохранной территории.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Крыма, Керченская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение прав граждан на свободное использование природных объектов.

«Керченская межрайонная природоохранная прокуратура объявила предостережение директору природного заповедника «Опукский» в связи с появившейся в СМИ информацией о необеспечении свободного доступа к природному объекту. Отмечено, что законом закреплено право на свободное использование природных объектов. Взимание средств может осуществляться только за оказание различного рода услуг, которые не должны навязываться, а посещение объекта не должно ставиться в зависимость от их предоставления», – говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в минувшие выходные заповедник пережил настоящий туристический бум. Особо охраняемую природную территорию посетило рекордное количество гостей с момента ее основания в 1998 году. На входе со всех желающих увидеть заповедные красоты взимали по 200 рублей «экологического сбора». Дети проходили бесплатно. Завсегдатаи заповедника сообщили РИА «Новый День», что это постоянная практика.

Керчь, Оксана Мурзина

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