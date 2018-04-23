Исчезающая красота: туристы оккупировали заповедник Крыма, стремясь заглянуть в прошлое (ФОТО)

В минувшие выходные Крымский национальный природный заповедник «Опукский» пережил настоящее паломничество крымчан: особо охраняемую природную территорию посетило рекордное количество гостей.

Как сообщили РИА «Новый День» сотрудники заповедника, только в воскресенье, 22 апреля, по экологическим тропам прошли свыше 600 человек. По словам очевидцев, автобусы не успевали подъезжать.

«Такого у нас еще не было. Ни в прошлые годы, ни в украинский период. Очень много людей. Точно подсчитать пока не можем», – отметили в заповеднике, добавив, что и «на следующие выходные много желающих, но уже не так».

Туроператоры тоже отметили рост интереса у горожан к этой экскурсии: «Пять-шесть лет назад почти никого не возили. С присоединением к России желающих каждый год становилось все больше и больше. В этом году рекордное число. Скорее всего, поедем не только 1 и 2-го мая, но и в следующие выходные», – рассказала директор керченского турагентства Екатерина Булыгина

Главная цель туристов – краснокнижные дикие тюльпаны, у которых сейчас пик цветения: именно в Опукском заповеднике можно воочию представить, как выглядела весенняя крымская степь еще сотню лет назад: огромный ковер из красных, желтых, белых, розовых и пестрых тюльпанов.

«К сожалению, такое количество дикорастущих тюльпанов теперь можно увидеть только в заповедниках. Антропогенный фактор негативно сказывается и на этих цветах. Поля распаханы под посевные площади», – посетовала старший научный сотрудник НБС, кандидат биологических наук Людмила Александрова, напомнив, что тюльпан Кафы когда-то был привезен в Европу, в том числе, Голландию и принял активное участие в селекции сортов.

«Мы в субботу были в Никитском ботаническом саду на выставке декоративных тюльпанов. А сегодня приехали посмотреть на дикие. Очень давно хотели попасть в Опукский заповедник именно в этот период. Получилось лишь с третьей попытки», – рассказали РИА «Новый День» жители Бахчисарая.

По словам сотрудников заповедника, в выходные здесь отметились представители всех районов Крыма и Севастополя, были и гости из материковой России, в частности, из Краснодарского края.

Дикие тюльпаны будут цвести в заповедной степи еще около недели.

Керчь, Галия Шакирова

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