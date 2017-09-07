Украина собирается закрыть пункт пропуска на границе с Крымом

Количество пунктов пропуска на границе с Крымом нужно сократить. Об этом заявил недавно назначенный постоянным представителем президента Украины в так называемой автономной республике Крым Борис Бабин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Напомним, сейчас на украинской стороне работают 3 КПП – Чонгар, Каланчак и Чаплинка.

«Зачем нам содержать два пункта пропуска – Каланчак и Чаплинка – на расстоянии нескольких километров один от другого только потому, что так сделали россияне? Я думаю, что исходя из национальной безопасности, есть понимание со стороны силовых структур, там должен быть один пункт пропуска», – сказал Бабин, подчеркнув, что пункт Чаплинка должен быть закрыт.

Отметим, на долю граждан Украины приходится не менее 5% турпотока в Крым. В 2016 году на полуострове побывали около 700 тысяч украинцев. Власти всеми силами пытаются удержать своих граждан от поездок в Крым, но ни призывы, ни угрозы не помогают – турпоток с украинской стороны продолжает расти: только за одни выходные в середине июля 2017 года в Крым со стороны Украины въехали 24,5 тысячи человек.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 06.09.17

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