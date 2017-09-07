Ограничение свободы: в Крым запретили поставлять операционную систему Fedora Linux

В Крым запретили поставлять свободную операционную систему Fedora Linux.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Linux – семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux – четвёртое по популярности в мире среди клиентов Всемирной паутины (включая мобильные телефоны). По разным данным, их доля составляет от 1,5% до 5 %. На рынке веб-серверов на долю Linux приходится порядка 32%. Linux используется на 97% наиболее мощных суперкомпьютеров планеты.

Версия Fedora появилась в ноябре 2003 года и стала одним из наиболее популярных дистрибутивов Linux наряду с Ubuntu, Debian, Knoppix, SUSE. Ряд российских компаний выпускает собственные операционные системы, основанные на Linux, для нужд госорганов и оборонных предприятий.

Fedora представляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом. В принципе, любой пользователь может скачать с сайта Fedora Project операционную систему Fedora, использовать и модифицировать ее по своему усмотрению. Согласно статистике Fedora Project, только с его официального сайта операционная система была загружена почти 1,5 млн раз. Какое количество пользователей передавали систему друг другу и скачивали ее из других источников – неизвестно.

Вместе с тем, на свободное программное обеспечение и софт с открытым исходным кодом нередко распространяются действия так называемых свободных и открытых лицензий, которые позволяют устанавливать минимальные требования к его использованию. В версии экспортного соглашения Fedora Project от ноября 2015 года запрета на поставку софта в Крым не было. Но 5 сентября Международное сообщество Fedora Project обновило экспортное соглашение для пользователей: «Загружая программное обеспечение Fedora, вы подтверждаете, что понимаете следующее: программное обеспечение Fedora и сопутствующая техническая информация могут регулироваться Правилами экспортного контроля США и другими законами США и иных стран и не могут экспортироваться или передаваться в запрещенные экспортным контролем США страны и государства, подпадающие под санкции США: на данный момент [это] Куба, Иран, Северная Корея, Судан, Сирия и Крымский регион Украины», – цитирует РБК обновленное экспортное соглашение Fedora Project. Такие ограничения противоречат самой концепции свободного софта, отмечают эксперты, но Fedora Project зарегистрирована в США и должна подчиняться законам этой страны, даже будучи некоммерческой организацией.

«Раньше компании, которые находятся под санкциями и потому не могут закупать операционные системы Windows, могли бы просто скачать и установить у себя операционную систему Fedora. Теперь же им придется выбирать другие дистрибутивы», – отметил генеральный директор компании BaseALT и член экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи Алексей Смирнов, предположив, что ограничение создаст сложности и разработчикам софта, использующим Fedora в качестве ядра при производстве собственных продуктов. Им, чтобы избежать проблем, предлагается делать софт на базе собственной инфраструктуры разработки.

При этом большинство экспертов уверено: «крымский запрет» – это всего лишь популистское заявление. Следить за исполнением данного запрета Fedora Project, скорее всего, не сможет и просто возложит ответственность за соблюдение данных правил на пользователей.

Решение разработчика Fedora – нелепая попытка регулировать то, что регулировать невозможно в силу природы свободного софта, отмечают специалисты.

«Ограничить использование конкретных готовых продуктов возможно. Но технологическая начинка Fedora – такая как исходные коды и компоненты – все равно будет использоваться международным сообществом разработчиков по своему усмотрению. Ограничить ее использование нельзя ни технически, ни юридически. Кроме того, в международном сообществе разработчиков компонентов Fedora действует правило Don't Ask Don't Tell – никто не обязан сообщать, откуда взял, как и где собирается использовать Fedora», – цитирует РБК управляющего директора «Росплатформы» и бывшего гендиректора компании – разработчика операционной системы ROSA Linux Владимира Рубанова.

Пользователи в Крыму смогут и дальше ставить себе на компьютеры Fedora, предполагают эксперты. Проявить осторожность следует лишь юридическим лицам. По словам генерального директора «Новых облачных технологий» и экс-главы Pingwin Software, занимавшейся внедрением свободного софта, Дмитрия Комиссарова, если сотрудник какой-то крымской компании прилетит в США с ноутбуком с установленной Fedora, его могут арестовать.

Москва, Артем Рокотов

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