В Ялте участились случаи мошенничества в похоронной сфере

В Ялте участились случаи мошенничества в похоронной сфере: за вывоз тел умерших с родственников требуют приличную сумму.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации Ялты, в городе активизировались некие «предприниматели», выставляющие за транспортировку умерших счета от 3 тысяч рублей.

Между тем, отмечают в мэрии, ООО «Ялтинская похоронная компания» предоставляет эти услуги бесплатно и круглосуточно вывозит тела усопших в бюро судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомическое отделение Ялтинской городской больницы № 1.

Ялта, Варвара Бурлакова

Ялта. Другие новости 07.09.17

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