Ялтинцы в панике: слухи о вирусе Коксаки ширятся со скоростью эпидемии

Жители Ялты сообщают о массовых заражениях вирусом Коксаки и обвиняют чиновников в замалчивании ситуации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бурное обсуждение проблемы ведется в соцсетях.

«Зараза активно распространяется по нашему городу. Уже лично я знаю семью, где и мама, и дочь болеют этой бедой. Врачи открещиваются от того, что этот вирус есть в Ялте, а тем временем есть информация о том, что и Симферополь уже шумит из-за количества заболевающих», – пишет местная жительница и добавляет, что городской отдел здравоохранения молчит, чтобы не вводить карантин. В министерстве здравоохранения Крыма и ялтинском отделе Роспотребнадзора комментировать ситуацию отказались, а вот в Роспотребназоре Крыма вновь заявили, что вируса Коксаки на полуострове нет: возможно, это кишечная инфекция.

«Была проверена вся информация по вирусу не только нами, а прокуратурой и силовыми органами, эта информация не соответствует действительности. Никаких групповых заражений нет. Мы контролируем всю информацию согласно нашим экстренным извещениям. Если бы это была энтеровирусная инфекция или этот Коксаки, то действительно они имеют серьезный интоксикационный синдромом, и все бы шли в больницу и госпитализировались. Возможно, они путают с ротавирусной инфекцией или кишечной, но лечебные учреждения не подтверждают энтеровируса»,– сообщила РИА «Новый День» ио начальника отдела эпидемиологического надзора Сакине Суфьянова. При этом пояснить, почему помимо рвоты, поноса и температуры ялтинцы жалуются на сыпь, которая характерна для энтеровирусной инфекции, специалист Роспотребназора не смогла.

Тем временем ялтинцы утверждают, что вирусом переболело полгорода: у всех заболевших была высокая температура, сыпь и диарея. За помощью многие обращались в медучреждения. Также горожане сообщают о характерных для вируса последствиях: после того как болезнь миновала, отмирают ногти: «У меня дети в августе переболели... Причем, старшую в инфекцию отправили и молчали... Только сейчас поняла что за вирус, .когда ногти стали отмирать», – пишет горожанка.

Ей вторит другая: «Также лишились нескольких ногтей». В целом, горожане отмечают, что некоторые врачи неофициально подтверждают симптомы вируса Коксаки: «первый и второй день температура 39 и выше была, потом резко упала. Сразу стало горло болеть, а на третий день начались высыпания на ладонях и ступнях. Врач сначала сказал, что это герпетическая ангина, но увидев ладони, сразу сообщил – это Коксаки. И это не только у меня, а еще и дочь переболела».

Напомним, накануне постояльцы одного из южнобережных отелей сообщили о массовом заражении вирусом Коксаки. Однако и тогда в Роспотребназоре Крыма РИА «Новый День» заявили, что на полуострове не зарегистрированы случаи заражения данным вирусом.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 07.09.17

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