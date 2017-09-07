Директора «Керченского торгового порта» признали коррупционером

Керченский городской суд признал главу «Керченского торгового порта» виновным в коррупции.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Крыму, обвинению удалось доказать, что 18 апреля 2017 года директор порта получил от предпринимателя взятку в сумме около 170 тысяч рублей за помощь в организации ускоренной перевалки каботажного груза в морской гавани и предоставление ряда других льгот.

Отметим, что директор порта был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сразу после получения денег. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в крупном размере).

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы условно, а также штрафу в 30-ти кратном размере суммы взятки – более 5 миллионов рублей. Приговор вступил в силу.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 07.09.17

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