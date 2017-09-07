Семьям севастопольцев, погибших в Дагестане, выплатили денежную компенсацию

Правительство Севастополя выплатило семьям погибших в Дагестане сотрудников правоохранительных денежную компенсацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», севастопольские офицеры Александр Байбутлов и Денис Ракицкий погибли в ходе контртеррористической операции в Хасавюрте 28 августа. По данным Национального антитеррористического комитета, вооруженные бандиты скрывались в частном доме. Для безопасности горожан эвакуировали, а сам дом правоохранители оцепили. После предложения сложить оружие преступники открыли огонь. В перестрелке бандиты были нейтрализованы.

Деньги семьям погибших выделены из резервного фонда Севастополя. На данный момент выплачено два миллиона рублей из расчета миллион за каждого погибшего, сообщил директор городского департамента труда и социальной защиты города Станислав Борисенко.

Севастополь, Анастасия Зук

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