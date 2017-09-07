Крымские чудеса: в приморской зоне Николаевки деревянные хибарки внезапно стали каменными домами

В Николаевке проверяют законность строительства капитальных домов в стометровой зоне от моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время проводится ревизия строений. Всего в прибрежной зоне расположено около ста домов. Ранее там стояли деревянные домики, но теперь на их месте «выросли» капитальные строения.

«По-хорошему там надо все почистить. Потому что каким-то образом деревянные домики, которые были на краю, превратились в капитальные строения в 100-метровой зоне. Мы проводим ревизию всех объектов, проверяем документацию. Ленинградская область в качестве шефской помощи нам готовит план-проект, как это должно выглядеть, потому что все снести там нельзя, мы же не оставим там разруху», – цитируют РИА «Новости» слова главы администрации Симферопольского района Ирины Бойко. При этом чиновница отказалась прокомментировать РИА «Новый День» сколько именно домов могут пойти под снос.

Отметим, что в рамках зачистки стометровой зоны, местные власти надеются за счет инвесторов восстановить набережную, которая за последние несколько лет сильно пострадала из-за штормов: «Хочу, чтобы туда зашел инвестор, сделал берегоукрепление и привел ее в порядок», – заявила Ирина Бойко.

Николаевка, Анастасия Зук

Николаевка. Другие новости 07.09.17

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