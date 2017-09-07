Украина хочет изменить схему поставок российского газа в Европу

Украина будет добиваться изменения схемы транзита российского газа в Европу. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Евросоюз покупает российский газ на западной границе Украины. Объемы транзита за первое полугодие 2017 года составили 45,7 млрд кубометров, что на 21% больше аналогичных прошлогодних показателей. В июле Газпром увеличил заявку на транзит газа через территорию Украины в Европу до 272 млн кубометров в сутки.

Порошенко настаивает на том, чтобы европейские страны покупали газ на восточной границе Украины.

«В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита», – заявил сегодня Порошенко,

подчеркнув, что Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

Отметим, эту идею кабмин вынашивает еще с 2014 года. Три года назад Киев предложил европейским компаниям купить на их деньги газ в России, закачать его в украинские подземные хранилища, чтобы пользоваться им зимой. Однако в ЕС от такой схемы отказались.

Сейчас Евросоюз совершенно не беспокоят отношения России и Украины в газовой сфере: Газпром гарантирует объемы поставок, отмечает «Взгляд», и в проблемы транзита, возникающие из-за Украины, Европа предпочитает не вмешиваться.

Перенос закупок на восточную границу автоматически снимает ответственность за транзит с Газпрома и перекладывает все проблемы расчетов на европейские страны. А Украина сможет спокойно выкачивать газ из «трубы», как это делала неоднократно, и шантажировать партнеров остановкой транзита по любому поводу – например, износом коммуникаций (в Киеве уже заявляли о желании модернизировать газотранспортную систему, включая подземные газохранилища, за счет инвесторов из США и ЕС).

Сейчас Украина отказывается вести переговоры с Газпромом о продолжении транзита после 2019 года, пытаясь вынудить российскую сторону согласиться на ее условия.

Между тем, Газпром намерен построить два новых морских газопровода в Европу в обход Украины – по дну Балтийского и Черного морей.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.09.17

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