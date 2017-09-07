Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:48 мск

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Украина хочет изменить схему поставок российского газа в Европу

Украина хочет изменить схему поставок российского газа в Европу

Украина будет добиваться изменения схемы транзита российского газа в Европу. Об этом сегодня заявил президент Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде.

Как передает корреспондент РИА , сегодня Евросоюз покупает российский газ на западной границе Украины. Объемы транзита за первое полугодие 2017 года составили 45,7 млрд кубометров, что на 21% больше аналогичных прошлогодних показателей. В июле Газпром увеличил заявку на транзит газа через территорию Украины в Европу до 272 млн кубометров в сутки.

Порошенко настаивает на том, чтобы европейские страны покупали газ на восточной границе Украины.

«В связи с тем, что контракт заканчивается в 2019 году, наша задача с помощью Евросоюза добиться революционного изменения в организации транзита», – заявил сегодня Порошенко,

подчеркнув, что Украина должна предоставлять транзитные услуги не России, а Евросоюзу.

Отметим, эту идею кабмин вынашивает еще с 2014 года. Три года назад Киев предложил европейским компаниям купить на их деньги газ в России, закачать его в украинские подземные хранилища, чтобы пользоваться им зимой. Однако в ЕС от такой схемы отказались.

Сейчас Евросоюз совершенно не беспокоят отношения России и Украины в газовой сфере: Газпром гарантирует объемы поставок, отмечает «Взгляд», и в проблемы транзита, возникающие из-за Украины, Европа предпочитает не вмешиваться.

Перенос закупок на восточную границу автоматически снимает ответственность за транзит с Газпрома и перекладывает все проблемы расчетов на европейские страны. А Украина сможет спокойно выкачивать газ из «трубы», как это делала неоднократно, и шантажировать партнеров остановкой транзита по любому поводу – например, износом коммуникаций (в Киеве уже заявляли о желании модернизировать газотранспортную систему, включая подземные газохранилища, за счет инвесторов из США и ЕС).

Сейчас Украина отказывается вести переговоры с Газпромом о продолжении транзита после 2019 года, пытаясь вынудить российскую сторону согласиться на ее условия.

Между тем, Газпром намерен построить два новых морских газопровода в Европу в обход Украины – по дну Балтийского и Черного морей.

Киев, Платон Ефимчук

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