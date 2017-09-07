Делегаты из Баден-Бадена удивились количеству туристов в Крыму

В Крым приехала делегация из Германии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», делегация из 14 человек приехала на полуостров с туристическим визитом. Во время поездки гости планируют посетить Севастополь, Ливадию, Бахчисарай, Воронцовский дворец и Никитский ботанический сад.

«Это вторая группа, которая приехала к нам после присоединения Крыма к Российской Федерации. Главная их цель – посетить Крым и рассказать жителям своего города о том, что тут происходит, как живут на полуострове люди и как обстоят дела с туристами», – цитирует КИА депутата городского совета Ялты Любовь Грибкову. Делегаты впечатлены количеством туристов на ЮБК, а также отмечают, что крымский берег становится привлекательным.

Как сообщал «Новый День», ожидается, что осенью в Крым приедут делегации из Норвегии и Германии, в состав которых войдут политики, бизнесмены и общественные деятели с целью налаживания сотрудничества и расширения возможностей для инвестиций.

Ялта, Анастасия Зук

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