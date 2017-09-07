Август «уронил» цены на съемное жилье в Ялте и Севастополе

По итогам августа цены на аренду жилья в Ялте и Севастополе упали на 15% и 7% соответственно (-13% и -3% к результатам аналогичного периода прошлого года).

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», средняя цена ялтинской однокомнатной квартиры в среднем составила 21 тысячу 13 рублей. «Двушку» предлагали за 32 тысячи 841 рубль.

В Севастополе аналогичные площади оценили в 20 тысяч 66 рублей и 26 тысяч 533 рубля.

Отметим, что затяжное падение стоимости съемных ялтинских квартир началось в июле после стремительного майского взлета на 28%.

По данным аналитиков портала недвижимости «Домофонд», цены на аренду жилья в Симферополе в августе, напротив, продемонстрировали 7%-ный рост к июлю текущего года и 6% к аналогичному периоду 2016-го года – 22 тысячи 829 рублей за однокомнатную квартиру и 30 тысяч 239 рублей за двухкомнатную.

Примечательно, что стоимость квартир, выставленных на продажу в Ялте, вновь незначительно, но выросла – 3% к июлю текущего года. «Однушка» оценивается в среднем в 4 миллиона 714 тысяч 939 рублей, «двушка» – в 7 миллионов 906 тысяч 465 рублей.

В Симферополе продаваемые квартиры снова подешевели – на 1%: 2 миллиона 484 тысячи 003 рубля и 3 миллиона 443 тысячи 709 рублей соответственно.

В Севастополе цены остались на том же уровне: 3 миллиона 122 тысячи 325 рублей за «однушку» и 4 миллиона 426 тысяч 083 рубля.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 07.09.17

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