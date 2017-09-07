Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:45 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Крым улучшил позиции в экологическом рейтинге регионов РФ

Крым улучшил позиции в экологическом рейтинге регионов РФ

Крым улучшил свои позиции в экологическом рейтинге регионов России.

Как передает корреспондент РИА , общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.

Рейтинг рассчитывается с 2007 года по итогам каждого сезона и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период.

В начале лета Крым занимал 62 место из 85 регионов, к началу сентября республика поднялась на 59 строчку. Эксперты отмечают, что на полуострове остро стоит проблема мусора вообще и свалок в частности, не налажен контроль за состоянием биоресурсов – вырубаются краснокнижные растения, гибнут редкие животные, в питьевых источниках моют машины. При этом найти виновных часто не могут.

Подняться в рейтинге Крыму помогли гражданские активисты и волонтеры, пытающиеся собственными силами решать экологические проблемы. «Плюс» заработали и республиканские власти, начав обустраивать Тихую бухту.

Севастополь занимает в рейтинге 80-ую строчку. За 3 летних месяца его позиция не изменилась.

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