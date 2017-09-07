Глава Крыма рассказал, зачем Украине закрывать пункт пропуска на границе

Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает, что закрытие пункта пропуска Чаплынка на границе с Крымом вызвано желанием властей соседнего государства усилить изоляцию своих граждан от «объективной реальности».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов отметил, что подобное решение от властей незалежной последовало через пару дней после информации об увеличении турпотока на полуостров из этой страны. «Понятно, что сокращение количества пунктов пропуска приведет к увеличению очередей на границе. То есть власть соседнего государства хочет еще больше затруднить посещение Крыма для своих граждан», – написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов.

Глава Крыма отметил, что приезжающие с Украины туристы видят ситуацию на полуострове своими глазами и перестают верить пропаганде. «Правда о российском Крыме – это верная смерть для нацистского режима, который пришел к власти путем государственного переворота», – подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что власти республики не будут ограничивать возможности для посещения полуострова гражданами Украины, если те едут «с добрыми намерениями».

Напомним, что вопрос о закрытии пункта пропуска Чаплынка на границе с Крымом обсуждался на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам. Недавно назначенный постоянным представителем президента Украины в так называемой автономной республике Крым Борис Бабин заявил, что закрыть пропуск необходимо исходя из интересов национальной безопасности.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 07.09.17

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