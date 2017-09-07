Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:47 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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«Стоп самострой» в Крыму остановил не тех, кого надо

«Стоп самострой» в Крыму остановил не тех, кого надо

Черный список незаконных строек Крыма оказался бутафорией. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщал , в конце апреля правительство Крыма ввело временный запрет на проведение всех видов работ, связанных с капитальным строительством. Уже в начале мая муниципалитеты, а также члены архитектурно-градостроительного совета Крыма предоставили список объектов, которые попали под табу. Под запретом оказались менее 400 объектов в Ялте, Черноморском, Феодосии, Керчи, Евпатории, Судаке, Алуште, Симферополе и Саках.

При этом из списка исчезли почти все коммерческие объекты, которые беспокоили крымчан. По словам Аксенова только около 15% объектов в списке заслуживают внимания, остальные никому не мешают. В связи с этим глава республики поручил в течение недели кардинально переработать список, а ослушавшимся пригрозил увольнениями.

Напомним, в Симферополе грозятся демонтированы около 60 самовольных построек. На проведение работ выделено 16 миллионов рублей из бюджета республики. В список попали пристройки к многоквартирным домам и ларьки.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.09.17

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