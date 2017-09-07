Крым обеспечен водой до конца года

Запасы пресной воды в водоемах и водохранилищах Крыма по сравнению с прошлым годом увеличились на 10 млн кубометров. Этого запаса хватит до конца года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 водохранилища полуострова заполнены на 73%, что составляет 142 млн куб метров.

Глава государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль отметил, что сток по водохранилищам распределяется неравномерно. Основной запас воды приходится на ЮБК и Симферополь. Восточный регион полуострова по-прежнему испытывает проблемы. Пополнить запасы воды власти Крыма надеются с помощью осадков в осенне-зимний период. Если этого не получится сделать, то будут задействовать подземные воды. Их запаса полуострову хватит примерно на 50 лет.

Вайль отметил, что большие трудности вызывает работа с Северо-Крымским каналом, в который поступает вода из Белогорского водохранилища. Протяженность канала на территории Крыма составляет 294 км, сейчас используется 160 км.

Напомним, Крым начал испытывать недостаток воды после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Для выхода из сложившейся ситуации на полуострове построили три водозабора и пробурили 36 скважин. Проблему водоснабжения восточного региона планируют решить с помощью магистрального водовода до Керчи. Его протяженность составит 220 км.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 07.09.17

«Стоп самострой» в Крыму остановил не тех, кого надо. / Глава Крыма рассказал, зачем Украине закрывать пункт пропуска на границе. / «Крым силой не вернуть»: Порошенко грозит вступить в НАТО и жалуется на Россию. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»