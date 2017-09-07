Курс на сокращение: в Севастополе оптимизируют маршрутную сеть

Севастопольские чиновники решили оптимизировать работу городского общественного транспорта, сократив почти половину маршрутов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по планам городских властей к 1 мая следующего года в Севастополе останется лишь 84 действующих маршрута из сегодняшних 143.

«Маршрутная сеть крайне дублирована. Избыточная смежность. В среднем семь маршрутов на одну улицу приходится. Такой показатель в среднем по России составляет 2,5», – цитирует ForPost главу местного департамента транспорта Игоря Титова. По словам чиновника, несмотря на сокращение, горожане не испытают неудобств, так как общая протяженность маршрутов увеличится, а время ожидания сократится.

Проще жить станет и льготникам. Титов уточнил, что на сегодняшний день льготные категории граждан перевозят только те маршрутки и автобусы, которые работают по регулируемым маршрутам (33 – прим. «НД»). Остальные самостоятельно устанавливают цену на проезд (в среднем она выше на 3-5 рублей) и отказываются возить пенсионеров и инвалидов бесплатно. Переход на новую систему поставит всех перевозчиков в одинаковые условия.

Утвердить проект новой транспортной сети, который разрабатывали специалисты Московского научно-исследовательского института автомобильного транспорта, должны 1 ноября. Переход на новую систему запланирован с 1 мая 2018 года.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 07.09.17

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