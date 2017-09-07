Сотрудниц Мариупольского музея обвиняют в вывозе картин в Крым

Украинская прокуратура завела уголовное дело в отношении двух сотрудниц Мариупольского краеведческого музея в связи с вывозом 52 картин на территории Республики Крым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», картины в начале 2014 года были ввезены в Мариуполь на выставку «Русское и украинское искусство конца XVIII – начала XX веков», после которой полотна были возвращены в Симферопольский художественный музей досрочно. Среди экспонатов были картины Айвазовского и Шишкина. Ориентировочная стоимость картин по состоянию на 20 марта 2014 года составляла 1 миллион 324 тысячи долларов.

Сотрудниц музея обвиняют в том, что они допустили вывоз данных картин в Крым. По статье о растрате имущества предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет. В деле фигурирует еще один сотрудник, который находится на территории Крыма. Его обвиняют в соучастии в преступлении.

Симферополь, Мария Моссур

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