Минобороны дало добро: в Севастополе создали ландшафтный заказник

В Севастополе на территории от Мраморной балки до Балаклавской бухты создан «Караньский» заказник.

Как сообщал «Новый День», еще в прошлом году Караньскому плато планировали присвоить статус особо охраняемого, чтобы сохранить места массового произрастания можжевельника. Однако минобороны РФ было против включения земель военного ведомства в региональный заказник, но сейчас позиция поменялась – дали добро.

Общая площадь заказника составит 567,7 га, включая акваторию Черного моря площадью 117,7 га. В его территорию войдут: мыс Кая-Баши, высота Горная, Караньское плато, Василева балка, гора Таврос.

На территории заказника введен запрет на строительство, реконструкцию зданий и сооружений, автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередач, предоставление земельных участков под застройку. Кроме того, вблизи заказника запрещена промышленная рыбалка, при этом табу не касается любительского рыболовства, пишут «Известия». Отметим, на территории Севастопольского региона находятся более 10 особо охраняемых природных территорий общей площадью больше 26 тысяч га.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.09.17

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