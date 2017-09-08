«Миротворец» выложил данные строителей Керченского моста

Строители Керченского моста попали в «черные списки» украинского сайта «Миротворец».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в базу «врагов Украины» внесены сразу 300 человек, участвовавших в работах по возведению моста до 21 октября 2016 года. Информация о паспортных данных и домашних адресах части из них продублирована в Facebook.

Это не первое «групповое» внесение данных в базу «Миротворца»: в мае сайт выложил личные данные пассажиров тестового рейса «Сочи – Севастополь» на круизном лайнере «Князь Владимир».

Добавим, что вместе со строителями Керченского моста в базу попала и генеральный продюсер и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки. Ей вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма» и «открытое оправдание российской агрессии».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.09.17

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