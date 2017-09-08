«Ноль без палочки». В России ответили на высказывания президента Украины о Крыме

В Крыму ответили на предложение президента Украины давить Россию санкциями до тех пор, пока бремя Крыма не станет невыносимым.

Как уже сообщал «Новый День», 6 сентября постоянные представители 28 государств, входящих в Евросоюз, согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода. Президент Украины выразил удовлетворение решением послов ЕС: «Бремя «Крымнаша» должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», – написал он на своей странице в Facebook. А 7 сентября, выступая с ежегодным посланием в Верховной Раде, он заявил, что Крым силой не вернуть и добавил: «Но мы можем с вами создать условия, когда Крым станет для России непосильной ношей». Правда, как именно Украина может создать такие условия, Порошенко уточнять не стал.

В Крыму ответили на эти заявления:

«Мы выдержим санкции, как выдерживали и прежде. Мы не станем никакой ношей для России – мы не были дотационным регионом при Украине, не будем и при России. Нынешние инвестиции – это закладка на будущую экономику, благодаря которой еще будем отдавать в другие субъекты, – цитирует РБК председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова. – Санкции, конечно, очень неприятны для людей, в том числе с моральной точки зрения. Но что такое Порошенко в современном мире? Это ноль без палочки. Совершенно не понятно, что курят и пьют на Украине, когда предлагают такие инициативы. Они не понимают, что людям в Крыму надоела Украина с ее проблемами».

Прокомментировали высказывания Порошенко и в Москве:

«Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма «запекло». Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт, – написал на своей странице в Twitter сенатор Алексей Пушков. – Украине не Крым нужно возвращать, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен Януковича. Недосягаемая ныне высота!»

Симферополь, Варвара Бурлакова

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