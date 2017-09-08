Блеск и нищета власти: Швейцария подтвердила конфискацию «золота Януковича»

В Швейцарии подтвердили конфискацию большой партии золота в рамках расследования дела об отмывании средств бывшим руководством Украины. В Киеве заявляют, что более 500 кг золота было вывезено из страны экс-президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением.

Как передает корреспондент РИА ««Новый День», об аресте в Швейцарии крупной партии ценностей 4 сентября заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин, оценив общий ущерб, нанесенный стране экс-руководством, в 40 млрд долларов. По его словам, в рамках расследования отмывания средств в Европе были арестованы активы на сумму более 200 млн долларов.

Однако, по данным зарубежных СМИ, в Швейцарии расследуется сразу нескольких уголовных дел об отмывании средств политиками с Украины, но ни одно из них пока не направленно напрямую против экс-президента страны.

В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о том, что в бюджет страны начали перечисляться арестованные на Украине средства экс-президента на сумму около 1,5 млрд долларов, напоминает РБК. Действующий президент страны Петр Порошенко пообещал направить эти средства на «восстановление боеспособности украинской армии».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.09.17

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