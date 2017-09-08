Севастопольские власти эксплуатируют бюджетников

Власти Севастополя, несмотря на указ президента России Владимира Путина, до сих пор не повысили зарплаты бюджетникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сенатор Совфеда от Севастополя Ольга Тимофеева заявила, что правительство города отстает в социальной политике, а проблемы здравоохранения так и не решены. По ее словам, местные чиновники неправильно трактуют указ Путина о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.

«Мне иногда (власти) говорят, что человек работает на две ставки, получает хорошие деньги – то есть сумму, которая была определена майскими указами. Я на это возражаю: майские указы не предусматривают две ставки. Давайте все-таки определимся, посмотрим, какая у нас ставка, какие у нас существуют коэффициенты. Человек должен четко понимать, за что он получает заработную плату и каким образом он может ее для себя повысить», – цитируют «Примечания» Тимофееву. Она подчеркнула: «Заниматься, по сути, эксплуатацией труда другого человека в 21 веке как-то нехорошо».

Напомним, севастопольским сотрудникам государственных клиник собираются разрешить вести прием за деньги. Разумеется, после рабочего дня. В городском департаменте здравоохранения считают, что нововведение будет мотивировать врачей и позволит дополнительно к основной зарплате получать до 50 тыс рублей. Между тем, практика материковой России показывает, что врач, хоть в коммерческих центрах, хоть в государственных учреждениях, получает не более 25% от стоимости визита. При таком раскладе медику, чтобы заработать 50 тысяч рублей в месяц, нужно «принести» учреждению не менее 200 тысяч.

Севастополь, Анастасия Зук

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