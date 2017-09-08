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Севастопольские власти эксплуатируют бюджетников

Севастопольские власти эксплуатируют бюджетников

Власти Севастополя, несмотря на указ президента России Владимира Путина, до сих пор не повысили зарплаты бюджетникам.

Как передает корреспондент РИА , сенатор Совфеда от Севастополя Ольга Тимофеева заявила, что правительство города отстает в социальной политике, а проблемы здравоохранения так и не решены. По ее словам, местные чиновники неправильно трактуют указ Путина о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.

«Мне иногда (власти) говорят, что человек работает на две ставки, получает хорошие деньги – то есть сумму, которая была определена майскими указами. Я на это возражаю: майские указы не предусматривают две ставки. Давайте все-таки определимся, посмотрим, какая у нас ставка, какие у нас существуют коэффициенты. Человек должен четко понимать, за что он получает заработную плату и каким образом он может ее для себя повысить», – цитируют «Примечания» Тимофееву. Она подчеркнула: «Заниматься, по сути, эксплуатацией труда другого человека в 21 веке как-то нехорошо».

Напомним, севастопольским сотрудникам государственных клиник собираются разрешить вести прием за деньги. Разумеется, после рабочего дня. В городском департаменте здравоохранения считают, что нововведение будет мотивировать врачей и позволит дополнительно к основной зарплате получать до 50 тыс рублей. Между тем, практика материковой России показывает, что врач, хоть в коммерческих центрах, хоть в государственных учреждениях, получает не более 25% от стоимости визита. При таком раскладе медику, чтобы заработать 50 тысяч рублей в месяц, нужно «принести» учреждению не менее 200 тысяч.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 08.09.17

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