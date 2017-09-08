Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:45 мск

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В Симферополе изменят схему дорожного движения сразу на двух участках

В Симферополе изменят схему дорожного движения сразу на двух участках

Служба автомобильных дорог Крыма изменит схему дорожного движения сразу на двух участках в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 10 сентября в связи со строительством транспортной развязки в районе села Левадки на участке «Дубки-Левадки» будет изменена схема дорожного движения на автомобильной дороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь.

Также с 15 сентября в связи со строительно-монтажными работами на подъездной дороге к аэровокзальному комплексу изменится схема дорожного движения на участке дороги Симферополь-Евпатория.

Новый День: В Симферополе изменят дорожного движения сразу на двух участках

Крымских водителей в ведомстве просят руководствоваться схемами объезда и знаками дорожного движения.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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