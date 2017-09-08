Бак с начинкой: на границе с Крымом обнаружили автомобиль с хитрым тайником

В пункте пропуска «Перекоп» крымские пограничники выявили автомобиль марки «ВАЗ», в котором бензобак был переделан под тайник.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водителем автомобиля был гражданин Украины. В самодельном тайнике мужчина перевозил продукты питания и запчасти для машин.

«При этом сам автомобиль «питается» альтернативным топливом за счет дополнительно установленного газобаллонного оборудования», – передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Контрабандный товар у мужчины изъяли и передали в Крымскую таможню, которая примет в отношении украинца административно-процессуальные решения.

Симферополь, Мария Моссур

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