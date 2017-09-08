Они вернулись: в восточном Крыму заметили НЛО (ВИДЕО)

В небе над Феодосией был замечен неопознанный летающий объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский блогер Александр Горный снял на видео, как в небе над морем завис желтый светящийся объект. НЛО гостило над крымской акваторией около получаса, а после исчезло.

«Висит точка, в сторону нее периодически прилетают какие-то желтые объекты», – прокомментировал увиденное Горный.

При этом странный объект наблюдали и жители Щелкино, и Судака. Некоторые предположили, что инопланетяне могли прилетать, чтобы посмотреть на Крымский мост: «Артефакт вполне себе мог быть и над мостом», – пишут крымчане всоцсетях.

Одни предполагают, что явление связано с военными учениями, а странная точка – воздушная мишень, другие заявляют – это 100% НЛО, а гости в Крыму уже были: «Десять лет назад в Малореченском висела такая фигня полчаса над морем».

Третьи объясняют цель визита: «Привезли нового главу администрации».

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 08.09.17

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