В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Ситуация настолько серьезная, что ГУ МЧС РФ по РК объявило экстренное предупреждение на 9 – 11 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие три дня на полуострове прогнозируется жаркая погода: столбики термометров будут подниматься до +33 градусов Цельсия в тени.

Осадков не ожидается. За ветер будет довольно сильным – до 12 метров в секунду. Это усугубляет ситуацию: при возникновении любого возгорания огонь будет быстро распространяться по округе.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, жара продержится на полуострове до конца следующей недели. Так что экстренное предупреждение, связанное с чрезвычайной пожарной опасностью, скорее всего, продлят.

В ГУ МЧС РФ по РК напоминают, что в пожароопасный период категорически запрещается:

• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем;

• курить, бросать горящие спички, окурки;

• использовать пиротехнические изделия;

• оставлять в лесу, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал;

• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;

• запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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