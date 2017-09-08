Более 60% туристов выбирают в Крыму частный сектор

Около 150 тысяч человек отдохнули в санаториях Крыма в первом полугодии текущего года. Еще почти 433 тысячи останавливались в крымских отелях и гостинцах.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, официально в январе – марте на полуострове работали более 350 коллективных средств размещения, к концу июня их число возросло более чем в 2 раза – до 770. Плюс, в республике работает 95 санаторно-курортных организаций. Численность учтенных отдыхающих в учреждениях указанных типов по итогам первого полугодия не превысила 600 тысяч. А по данным Ростуризма, всего с января по июнь 2017 года в Крыму побывало более 1,5 млн туристов. Следовательно, 60% отдыхающих размещались в частном секторе.

Напомним, поступления в бюджет Крыма от туристической и санаторно-курортной отраслей за первые 6 месяцев 2017 года превысили 920 млн рублей, что на 3,5% выше аналогичных прошлогодних показателей.

При этом турпоток, согласно официальным данным, снизился на 4%. А санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 37%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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