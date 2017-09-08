В Ялте начнут лечить «сердечников»

В Ялте на базе терапевтического корпуса горбольницы №1 до конца года должно открыться сердечно-сосудистое отделение.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», техническое оснащение уже практически завершено, мебель завезена.

«Сегодня в этом отделении есть уже все необходимое: кровати, реанимационные консоли, специальное оборудование, в том числе реабилитационное. Два последних этажа нового отделения будут занимать кардиология и неврология, здесь больные будут проходить реабилитацию. Это позволит значительно снизить смертность от двух самых коварных и сложных заболеваний – инфарктов и инсультов», – цитирует пресс-служба горадминистрации Ялты главного врача ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1» Владимира Савельева.

Отметим, что на полуострове ежегодно фиксируется более двух с половиной тысяч инфарктов. Около трети – у трудоспособного населения до 50 лет. При этом показатель так называемой больничной летальности колеблется от 12% до 18%.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 08.09.17

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