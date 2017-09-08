Проект реконструкции набережной в Евпатории согласован госэкспертизой

Проект реконструкции набережной имени Терешковой в Евпатории получил согласование главной государственной экспертизы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий, проектная документация и сметная стоимость объекта соответствуют требованиям.

Отметим, набережную в Евпатории начали строить в 1874 году. Работы длились 40 лет. Вдоль береговой территории расположен сад имени Караева общей площадью 2,24 га, который в конце ХІХ века стал первым садом, обустроенным властями, и единственным в то время местом отдыха горожан. Ранее на его территории находилась театральная сцена, где устраивались уличные спектакли и играл духовой оркестр. В 1972 году Евпаторию посетила первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, именем которой и назвали до тех пор безымянную набережную.

В рамках проекта реконструкции набережной предусмотрены работы по благоустройству сада, гидротехнических берегозащитных сооружений и обустройству защитного пляжа. Здесь появятся освещение, детская игровая площадка, новые скамейки и урны.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств Федеральной целевой программы, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 08.09.17

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