В Крыму дорожают сигареты, газеты и здоровье

В Крыму дорожают сигареты, газеты, фрукты. Существенно дороже стало следить за здоровьем и передвигаться в общественном транспорте. Зато подешевели средства связи, мясо и образование.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, из продуктов более всего сначала года подешевели яйца (-35%, правда, в июле они были еще дешевле), овощи (-33%) макароны и крупы (-6%). Упали цены на мясо, рыбу, чай, кофе и муку. А вот фрукты подрожали на 17% (и это еще хорошо – в июле цены на 33% превышали декабрьские). Из непродовольственных товаров более всего подрожали сигареты, печатные издания и моторное топливо (+4% с начала года).

Наибольший рост цен, как всегда, отмечен в сфере услуг: коммуналка подорожала в общей сложности на 27% (в этой сфере лидирует электричество, стоимость которого возросла почти на 40%), услуги пассажирского транспорта – тоже на 27%. А санаторно-оздоровительные услуги за 8 месяцев текущего года стали дороже на 54%.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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