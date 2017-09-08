Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:43 мск

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Украина отрабатывает «крымские приемы» на ЛНР

Украина отрабатывает «крымские приемы» на ЛНР

Украина оставила ЛНР без воды и света.

Как передает корреспондент РИА , сегодня западная фильтровальная станция, подконтрольная киевским властям, без предупреждения прекратила подачу воды на территорию Луганской народной республики.

По предварительной версии, причиной стала авария в энергосети. Луганская теплоэлектростанция сегодня также была отключена от объединенной энергосистемы Украины. В энергокомпании ДТЭК, которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, отключение электроснабжения назвали аварийным.

«8 сентября с 9:56 Луганская ТЭС вновь отключена от объединенной энергосистемы Украины из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи 220 кВ «Луганская ТЭС – ПС Лисичанская», – сообщили в энергокомпании и заявили, что восстановительные работы ведутся.

Напомним, в рамках блокад Украина планировала оставить Крым без воды и света, а также без продуктов.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 08.09.17

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