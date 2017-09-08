Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:44 мск

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Крым

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Жительница Севастополя привезла из ЮАР корону

Жительница Севастополя привезла из ЮАР корону

Крымчанка привезла корону международного конкурса «Миссис Вселенная».

Как передает корреспондент РИА , конкурс прошел накануне в Южно-Африканской республике. За титул «Миссис Вселенная» боролись конкурсантки из 84 стран мира.

Жительницу Севастополя Ольгу Половкову, воспитывающую четырех детей, выделили в номинации «Мисс солидарность».

Отметим, после того как Половкова дала согласие представлять на конкурсе Россию, на Украине крымчанку внесли в базу скандально известного сайта «Миротворец», якобы за «антиукраинскую пропаганду».

Севастополь, Анастасия Зук

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