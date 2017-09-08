В Севастополе массово гибнут котята – горожане обвиняют зоозащитников

В Севастополе в бетонном павильоне местные жители нашли 10 мертвых и 12 полуживых котят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», павильон находится на пятом километре Балаклавского шоссе. Он принадлежит «Севастопольскому центру защиты животных «Жизнь». Найти животных удалось по «плачу» котят.

«Приходится спасать животных не только от живодёров, но и от мнимых зоозащитников. То, что мы увидели, повергнет в шок даже самого морально-устойчивого человека», – пишут очевидцы.

Мертвые животные были упакованы в полиэтиленовый пакет и картонную коробку. Полуживые котят, как пишут севастопольцы, были голодными и заболевшими.

Волонтера центра многие горожане знают в лицо. Женщина пристраивает животных в «добрые руки» и собирает пожертвования. Горожанам до женщины дозвониться не удалось. Руководитель фонда на звонки «Нового Дня» тоже не ответил. Власти Севастополя ситуацию не комментируют.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 08.09.17

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