В Киеве погиб личный враг Кадырова

В центре Киева на Бессарабской улице взорвался автомобиль с грузинскими номерами. Инцидент произошел вечером 8 сентября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина, находившийся за рулем, погиб на месте. Сидевшая рядом с ним женщина получила тяжелые ранения – ей оторвало ногу. Кроме них в салоне находился ребенок, девочка тоже госпитализирована.

В МВД Украины заявили, что погибший – Тимур Махаури. СМИ сообщили, что в 2006 году он принимал участие в ликвидации лидера чеченских боевиков Шамиля Басаева, считался личным врагом президента Чечни Рамзана Кадырова, а в последнее время принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Однако в национальной полиции уже заявили, что дело может быть переквалифицировано в теракт.

Что касается женщины, то сначала украинские СМИ со ссылкой на подругу пострадавшей сообщили, что это известная модель, бывшая лицом Dior. Однако эта информация не подтвердилась.

Напомним, модный дом Christian Dior появился в 1947 году. Сейчас это один из самых известных и дорогих брендов в fashion-индустрии. Лицом Dior в разное время были Изабель Аджани, Шарлиз Терон, Натали Портман, Марион Котийяр, украинская актриса Мила Кунис и русская модель Наталья Водянова. Находившаяся во взорвавшемся автомобиле женщина моделью вообще никогда не была.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.09.17

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